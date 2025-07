Foi através de um comunicado em conjunto, emitido na manhã desta terça-feira, dia 8 de julho, que Rita da Nova e Guilherme Fonseca confirmaram a sua separação, após sete anos de casamento.

No comunicado em questão - partilhado nas respetivas contas de Instagram - lê-se:

"As relações podem e devem transformar-se. E a minha com o Guilherme transformou-se. Decidimos hoje, coincidentemente no dia em que fazemos sete anos de casados e dez que nos conhecemos, anunciar que vamos seguir caminhos diferentes.

Durante estes últimos tempos decidimos não falar publicamente sobre o assunto, de forma a protegermos a nossa privacidade. Pedimos que a respeitem também. Não falta muito para que tenhamos tempo e espaço para discutir o tema. Obrigada por tudo".

Comunicado emitido por Rita da Nova e Guilherme Fonseca nas redes sociais© Instagram/Rita da Nova

Note-se que o casal ficou conhecido entre o público devido ao podcast que tinha em conjunto, 'Terapia de Casal'. Os dois conheceram-se num festival de verão, em 2015, e desde então, nunca mais se largaram.

Casaram-se em julho de 2018, numa cerimónia simples, no civil, apenas com os dois e as testemunhas. Ao CC Podcast Edition, a escritora revelou que sentiu a necessidade de pedir o companheiro em casamento de maneira a evitar constrangimentos no futuro, como por exemplo, o impedimento de o visitar caso este fosse hospitalizado.

Os rumores de uma possível separação surgiram depois do episódio do 'Terapias de Casal' do passado dia 7 de julho. Os dois receberam duas advogadas e, ainda que num tom de brincadeira, Guilherme referiu logo no início: "Agora é que isto acaba (...) Daqui a meia hora já percebemos que é melhor estarmos separados". Entrando na brincadeira, Rita respondeu: "Não venho aqui para atacar, mas já percebemos que é melhor estar separados".

Poderá ouvir o podcast completo aqui.

Guilherme, comediante de profissão, faz parte da equipa de Ricardo Araújo Pereira no programa 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha', na SIC.

Já Rita da Nova é uma das grandes promessas da literatura em Portugal, autora de livros como 'Quando os Rios Se Cruzam' e 'As Coisas Que Faltam'. O seu mais recente romance intitula-se 'Apesar do Sangue', sobre o qual esteve à conversa com o Notícias ao Minuto.