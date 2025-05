Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil (com mais de 52 milhões de seguidores no Instagram), anunciou a separação de Zé Filipe, com quem estava casada.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos", revelaram ambos num comunicado em conjunto.

"Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", realçam.

"Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos", apelam ainda.

"Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria para seguir em frente", terminam.

Juntos há cinco anos, o casal deu o nó em 2021.

