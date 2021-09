Foi através de uma publicação que Sónia Tavares fez esta semana na sua conta de Instagram que uma imagem em que estavam estipuladas as regras de vestuário de uma escola pública em Lisboa acabaram por ser alvo de discussão nas redes sociais.

Após o debate, e inúmeras críticas à instituição, eis que o aviso acabou por ser retirado.

A 'conquista' foi evidenciada pela vocalista dos The Gift.

"Hey teens [adolescentes] e pre teens [pré adolescentes], já me pagavam um cafezinho, heim?

Agora, juízo, percebam que o que vos define é o que vos está no coração. Respeitem o vosso corpo, aceitem-no com orgulho, mas não se esqueçam que a vossa liberdade acaba quando invadem a do próximo.

Os vossos chinelos e as vossas minissaias incomodam muitos adultos, vamos usá-los com dignidade e fazê-los engolir as palavras sujas. Viva a liberdade. A luta continua", disse.

