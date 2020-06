Precisamente um mês depois de ter reaberto as portas, o Restaurante Noélia & Jerónimo, situado em Cabanas, Faro, viu-se obrigado a voltar a fechar por causa da pandemia da Covid-19.

"Caros clientes, vamos estar fechados por tempo indeterminado. Tivemos um cliente com Covid-19 no nosso restaurante e vamos entrar em quarentena. É pela vossa e nossa segurança. A todos os nossos nossos clientes e pessoas que têm reserva connosco nas próximas semanas, um pedido de desculpa da nossa parte. Obrigada. Vamos todos fazer testes, fazer a nossa quarentena e assim que estiver tudo em condições, voltaremos", escreveram no dia 21 de junho na página oficial de Facebook do estabelecimento.

Uma notícia que levou Ruy de Carvalho a manifestar-se na mesma rede social, tendo dedicado algumas palavras de carinho e apoio à dona do estabelecimento, com quem tem uma grande amizade.

"Querida Noélia, Restaurante Noélia & Jerónimo, sabes que és como uma filha para mim... para mim e para a Ruth. És a lutadora que tenho a honra de conhecer há quase 30 anos e que vi crescer ao longo dos anos... O mau momento que estás a passar vai ser ultrapassado e nós vamos estar a teu lado para te ajudar. Um grande beijinho do teu Ruy e de toda a família e amigos que se preocupam contigo", escreveu o ator.

Leia Também: Vídeo. Tiago Aldeia mostra bastidores com Ruy de Carvalho e Márcia Breia