Diogo Amaral gosta de partilhar com os seus seguidores do Instagram momentos engraçados que protagoniza ao lado dos seus dois rapazes: o bebé Oliver, fruto do anterior relacionamento com Jessica Athayde e ainda o pequeno Mateus, da relação terminada com Vera Kolodzig.

Esta quinta-feira, dia 2, por exemplo, o ator publicou uma fotografia na qual o pequeno Oli, como carinhosamente é tratado, aparece a fazer uma das suas traquinices.

"Era uma vez um olho", notou na legenda da publicação.

De notar que o menino completou o primeiro ano de vida em junho...

