Enzo Fernández vive dias felizes.

O jogador, de 22 anos, deu as boas-vindas ao segundo filho, que recebeu o nome de Benjamín. O bebé nasceu na última quinta-feira, dia 26 de outubro, e é fruto da relação do antigo atleta do Benfica com Valentina Cervantes.

"Benjamín Fernández. 26/10/23. Amo-te para sempre", escreveu o jogador na legenda de um conjunto de fotografias nas quais aparece no sofá com o bebé e a filha mais velha, Olivia.