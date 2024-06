Quem saiu da casa 'mais vigiada do país' foi o concorrente Gabriel Sousa com 43% dos votos - Fábio Caçador conseguiu 57% dos votos. A decisão foi anunciada na gala do 'Big Brother' deste domingo, dia 9 de junho.

À saída, já nos estúdios da TVI, o agora ex-concorrente falou da sua participação no reality show com a repórter do 'BB', como foi destacado nas stories da página de Instagram do programa.

"Foi muito positiva, deu para também crescer um bocadinho emocionalmente. Agora no final já estava a ficar um bocadinho desgastado também com as pessoas, farto daquele ambiente, mas acho que foi uma prestação incrível. Adorei. Era um sonho e acho que conseguiu cumprir", partilhou, não deixando de confessar que "não estava à espera de sair" este domingo.

Também ficamos a conhecer o novo líder e foi Daniela Ventura a conseguir esse papel.

Leia Também: Margarida acompanhou Daniel Panelo até à TVI... mas ficou nos bastidores