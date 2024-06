Margarida Castro esteve nos bastidores do 'Extra' do 'Big Brother', tendo ido acompanhar Daniel Panelo, curiosidade que acabou por ser revelada pela apresentadora Marta Cardoso.

A dada altura, António Bravo falou de Margarida Castro, sobre um episódio que terá acontecido quando estava dentro da casa do 'Big Brother', e Marta Cardoso decidiu questionar a concorrente, que estava por trás das câmaras.

Gonçalo Quinaz tentou desviar as atenções e reagiu: "A Margarida que nos está a ver lá em casa... um beijinho".

Perante a intervenção de Quinaz, Marta Cardoso ficou sem perceber o que se estava a passar. "Não podemos dizer que a Margarida está aqui? Era segredo? Qual é o problema da Margarida estar aqui? A Margarida veio visitar-nos, veio acompanhar o amigo Daniel. Qual é o problema?", questionou a apresentadora.

Daniel Panelo não se manifestou e António Bravo tentou desviar as atenções mudando de assunto. Veja o momento aqui.

De recordar que Daniel Panelo entrou para o 'Big Brother' a namorar com Marlene, mas quando saiu da casa 'mais vigiada do país' a relação terminou. Em causa estará o facto de Marlene não ter gostado de alguns comportamentos de Panelo dentro do 'BB', mais concretamente a ligação que criou com Margarida Castro. No entanto, a razão do fim do namoro não foi comentada por nenhuma das partes e tanto Daniel como Margarida negaram qualquer tipo de envolvimento ou sentimento.

