Adele deixou os fãs em êxtase com a possibilidade de já ter casado com o companheiro, o agente desportivo Rich Paul.

A cantora, durante um concerto que deu em Las Vegas este fim de semana, esteve a conversar com algumas pessoas que estavam no público e uma mulher brincou com um falso pedido de casamento.

Adele respondeu que não podia aceitar, tendo em conta que é heterossexual e que o seu "marido" também estava a assistir ao concerto.

O facto de a artista ter falado do companheiro desta forma fez com que a imprensa internacional tivesse ainda mais certezas de que os dois casaram em segredo.

Adele, vale lembrar, ficou noiva em fevereiro deste ano. A relação com Rich Paul começou em 2021.

