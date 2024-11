Adele voltou a fazer questão que os fãs vissem bem o seu anel de noivado durante um dos últimos concertos que deu na sua residência no Caesar's Palace, em Las Vegas (EUA), noticia o Daily Mail.

A cantora tem-se mostrado orgulhosa de estar noiva, normalmente quando canta o tema 'I Drink Wine' nas atuações ao vivo.

O gesto, com a mão virada para cima, para que se veja bem a enorme pedra preciosa, surgiu enquanto cantava a parte da música em que diz "I need some substance in my life, something real, something that feels true [Preciso de substância na minha vida, algo real, algo que pareça verdadeiro]".

Adele está noiva do agente de desporto Rich Paul, com quem tem uma relação desde 2021.

