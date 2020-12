Olivia Culpo está a atualizar os fãs sobre os progressos do seu corpo depois de ter sido submetida a uma cirurgia, na sequência de ter sido diagnosticada com endometriose.

A modelo, de 28 anos, está em recuperação desde que foi operada no passado mês de novembro e partilhou duas imagens nas stories da sua página de Instagram.

Numa primeira mostra como a barriga ficou inchada logo após a cirurgia e uma outra destaca a mesma zona do corpo duas semanas depois da operação.

"Não vou publicar muito mais sobre o meu progresso no IG, mas tenho feito um vlog sobre a minha experiência pré e pós cirurgia e vou partilhar isso com vocês, eventualmente, para ajudar mais meninas que estão na mesma luta de endometriose", escreveu na rede social.

Antes de terminar, agradeceu todo o apoio recebido. "Estou aqui por vocês e admiro a vossa força", concluiu, de acordo com o Page Six.

De referir que "na endometriose, o endométrio (tecido de revestimento do útero) desenvolve-se em zonas fora do útero, formando massas de características benignas, com maior ou menor extensão. Nas várias localizações extra-uterinas, esse tecido sofre transformações semelhantes às que ocorrem no útero durante o ciclo menstrual, que se traduzem, mais frequentemente, em dor e infertilidade".

