Boas notícias para a realeza da Grécia. Depois de largos anos de dúvidas sobre onde se encontrariam os símbolos reais da monarquia, o Ministério da Cultura encontrou a coroa, o ceptro e a espada de Otto I no interior do Palácio de Tatoi, a antiga residência da família real.

O príncipe Pavlos, atual chefe da Casa Real, usou as redes sociais para felicitar o Ministério da Cultura. De acordo com o Governo do país, as insígnias foram encontradas "em boas condições, bem conservadas e devidamente empacotadas".

A última vez que tinham sido vistas em público foi durante os funerais dos reis Pavlo e Frederica da Grécia, avós do atual chefe da Casa Real. As joias foram mandadas fazer por Luís I da Baviera, para que o filho as recebesse na coroação. Quando se exilou na Alemanha, em 1862 - tendo vindo a morrer em Bamberg -, Otto levou consigo as joias.

A coroa, o ceptro e a espada permaneceram no Castelo de Hohenschwangau, em Munique, até 1959, quando a dinastia que reinou na Baviera, a Casa de Wittelsbach, devolveu as joias aos reis da Grécia, Pavlo e Frederica. A entrega aconteceu numa cerimónia solene, que decorreu no Palácio Tatoi a 21 de dezembro, aniversário da chegada de Otto a Atenas, em 1834. Estiveram presentes os príncipes Constantino (antigo rei da Grécia, que morreu no início deste ano), Sofia (atual rainha emérita de Espanha) e Irene. Foi precisamente uma fotografia desse momento que o príncipe Pavlos partilhou na sua conta no Instagram para agradecer ao Ministério da Cultura por ter recuperado as joias.

