Se a sua continuação num programa de televisão dependesse do ato de ignorar o seu companheiro de quatro patas, o que faria? Levava a cabo o desafio ou desistia para abraçar o amigo de todas as horas?

Foi com este dilema que se deparou Jolien Bosch, uma concorrente da edição dos Países Baixos do 'Big Brother' que não via o seu animal de estimação há dois meses.

A Jolien, bem como aos restantes colegas de casa, foi pedido que 'congelassem' após se ouvisse a palavra "freeze" [congela], o que significava que todos tinham de parar no mesmo sítio durante algum tempo.

Foi aí que entrou na casa o cão de Jolien, sem que a concorrente o pudesse abraçar e matar as saudades.

O vídeo, que pode ver abaixo, já se tornou viral nas redes sociais.

