Carolina Deslandes mostrou esta terça-feira, dia 6 de setembro, um vídeo onde tenta acalmar o filho mais velho, Santiago, que sofre de uma perturbação do espectro do autismo.

Na filmagem, o menino de seis anos surge triste por ter estragado um saco, com a cantora a tentar explicar-lhe que não há qualquer problema.

Já na legenda da publicação, Deslandes deixou um emocionante desabafo. "Fala-se pouco de perturbações do espectro, e quando se fala há muita desinformação. Uma associação à genialidade que está longe de ser obrigatória e um desconhecimento total do que é uma criança em crise.

Tem sido um ano difícil. Um ano de oscilações, de muitas crises, e de muito amor e apoio cá em casa. Uma criança no espectro cria um exército, uma equipa de pessoas que se dedica a conhece-la e a dar-lhe tudo o que pode.

Esta é a razão pela qual o nosso cão se chama Orlando. Esta canção chama-se “Orlando de vez em quando” é dos Cabeças no Ar e é a única canção que acalma o meu filho. É este o poder da música, do colo e do amor.

Esta entrega também nos deixa exaustos, preocupados, em alerta constante. Para todas as famílias como nós - vamos todos, um dia de cada vez", pode ler-se.

