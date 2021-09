Bárbara Bandeira comoveu a Internet na noite desta quinta-feira, dia 2 de setembro, ao revelar na sua conta oficial de Instagram a história da dona Márcia, uma senhora que a cantora conheceu hoje quando se preparava para entrar no concerto de Caetano Veloso no Coliseu de Lisboa.

"Hoje vim ao concerto do Caetano Veloso e fiz uma amiga. A dona Márcia estava com este cartaz à porta do Coliseu e acabei por trazê-la comigo para vermos o concerto juntas", conta Bárbara, de 20 anos, ao partilhar uma fotografia com a nova amiga.

"É a maior fã do Caetano e diz que a fiz feliz, não há palavras para aquilo que a música é capaz de fazer", revela ainda a jovem cantora.

O gesto de Bárbara Bandeira comoveu grande parte dos seus seguidores e rendeu-lhe os mais bonitos elogios.

