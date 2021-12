O príncipe William abriu o coração para falar sobre a mãe, a princesa Diana, e a sua ligação a Tina Turner, revelando que costumavam cantar os maiores sucessos da artista durante as viagens de carro até à escola.

"Uma das canções que me lembro muito e que ficou comigo, até hoje ainda gosto muito, é a 'The Best' da Tina Turner", partilhou o duque de Cambridge, muito emocionado, enquanto caminhava pelo tereno de Sandringham, propriedade da rainha em Norfolk, relata o The Times.

"Porque sentar no banco de trás, a cantar, parecia um verdadeiro momento de família", desabafou.

"A minha mãe conduzia e cantava o mais alto que podia. Íamos a cantar e a ouvir música até os portões da escola", lembrou.

O duque destacou ainda que os seus próprios filhos - o príncipe George, de oito anos, a princesa Charlotte, de seis, e o príncipe Louis, de três, fruto do casamento com Kate Middleton - também "já herdaram o amor da família pela música".

"Quase todas as manhãs há uma brilha enorme entre a Charlotte e o George sobre qual a música que vamos ouvir pela manhã", acrescentou.

De acordo com o Page Six, a sessão de perguntas e resposta foi gravada para o 'In Time to Walk', da Apple Music.

De recordar ainda que o príncipe William tinha 15 anos quando a mãe, a princesa Diana, morreu num acidente de carro em 1997.

Leia Também: Príncipe Carlos e William vão competir entre si quando a rainha morrer