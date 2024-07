Este mês, mais precisamente no dia 22, o príncipe George irá completar 11 anos de vida. Isto significa que será o último ano que o menino poderá viajar na companhia do pai, o príncipe William.

Conforme destaca o The Mirror, quando George completar 12 anos haverá uma mudança no protocolo real, sendo que não poderá mais viajar no mesmo avião que William.

A regra foi estabelecida de maneira a assegurar o futuro da monarquia em caso de catástrofe.

"Há um costume real importante para assegurar o futuro da monarquia ao restringir quem pode viajar no mesmo avião", destaca o jornal.

O mesmo aconteceu com William quando fez 12 anos, deixando de viajar com o pai, o rei Carlos III, em 1994.

Não se sabe, contudo, se George poderá continuar a viajar na companhia dos irmãos, o príncipe Louis e a princesa Charlotte, e da mãe, a princesa Kate.

Na história da realeza britânica, os desastres de avião são raros. A irmã do príncipe Filipe, a princesa Cecile, morreu num acidente de avião em 1937. O mesmo aconteceu com o príncipe George, duque de Kent, tio da rainha Isabel II, em 1942. O príncipe William de Gloucester teve o mesmo destino em 1972.

Leia Também: Vídeo de príncipe William a andar de trotineta elétrica torna-se viral