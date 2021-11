A rainha está agora com 95 anos de idade e há muito que já se começou a pensar no futuro da realeza quando a monarca morrer.

Para a biógrafa real Penny Junor, a relação entre o príncipe Carlos e o príncipe William irá passar por diversos desafios, pelo menos enquanto estes tiverem de se ajustar aos seus novos papéis na monarquia.

"Penso que irá ser sempre um pouco difícil", disse Junor em declarações à Newsweek. "São duas pessoas com empregos muito parecidos. Como acontece com todos os pais e filhos, acho que há o elemento da competição, o homem mais velho não quer afastar-se já e deixar o filho ficar com a coroa", reflete.

Ainda assim, a autora não acredita que pai e filho tenham um mau relacionamento. "Penso que sempre irão haver questões. [Mas] Estão mais próximos do que alguma vez estiveram e a caminhar juntos na mesma direção", defende.

