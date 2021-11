O Castelo de Windsor já se deixou invadir pelo espírito natalício. Esta quinta-feira, dia 25, precisamente a um mês da celebração do Natal, a rainha Isabel II partilhou com os seus admiradores as decorações alusivas à época.

Através da sua página oficial de Instagram, divulgou uma imagem da sua magnífica árvore de seis metros que faz parte da exibição anual de Natal da Royal Collection.

Decorada com adereços dourados e vermelhos, a árvore está instalada no n St George’s Hall e pode ser vista por visitantes até dia 3 de janeiro.

Curioso? Espreite abaixo.

