Kourtney Kardashian começou o mês de dezembro a mostrar aos seguidores da sua conta de Instagram as decorações de Natal da casa da família.

"Hello December [Olá, dezembro]", escreveu na legenda de uma publicação.

Na partilha, é possível ver uma mesa decorada com motivos alusivos à quadra, e divisões com várias árvores iluminadas, além de um homem vestido de Pai Natal, e da empresária com uma roupa sexy de elfo.

A última imagem parece ser um 'throwback' de uma árvore de Natal antiga.

