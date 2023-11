Inês Lopes Gonçalves recordou carinhosamente Sara Tavares, esta segunda-feira, dia 20 de novembro, durante a emissão da Renascença.

"Ontem ficamos todos bastante comovidos com a morte da Sara Tavares. Não queria nada mandar esta emissão agora aqui para um tom mais triste, mas a verdade é que estou triste e também é preciso assumir quando isso acontece", começou por dizer, partilhando depois uma história marcante com a cantora.

"O Ivo, que é o meu marido, tocou, durante muitos anos, com a Sara Tavares. Eem 2015, no dia 3 de junho, o Ivo ia fazer o último concerto com a Sara antes dos nossos filhos nascerem. [...] Estava a aproximar-se a data do parto", disse.

"Optei por não ir ao concerto porque já estava um bocadinho cansada e estava em casa. O Ivo tinha saído para tocar e passados uns 45 minutos de ele sair, nem tanto, foi assim um rebentar de águas à Hollywood, mesmo", recordou.

Entretanto, relatou, contactou o médico e percebeu que Ivo não teria tempo para chegar antes do nascimento dos filhos. O artista ficou sem saber o que fazer, pois estava a dez minutos de subir ao palco.

Sara Tavares ao aperceber-se da agitação, quis saber o que se passava. Depois de Ivo lhe contar que Inês Lopes Gonçalves estava no hospital e que os filhos iam nascer a qualquer momento, a cantora mandou-o para junto da mulher.

"A Sara olhou para ele e disse só: 'O que é que estás aqui a fazer? Vai-te embora só'. Isto é extraordinário porque poucas pessoas fariam isto", destacou Inês Lopes Gonçalves. "Acho que isto revela muito do que era a Sara, da doçura que ela tinha", acrescentou.

Ainda durante a emissão, muito emocionada, lembrou também que descobriu a gravidez no dia do espetáculo dos 20 anos de carreira de Sara Tavares. "Foi o primeiro festival onde eles foram, foi para ver a Sara. Ela vai estar sempre ligada à vida deles, à nossa vida e vamos ter muitas saudades", rematou.

Leia Também: Manuel Luís Goucha presta homenagem a Sara Tavares em direto

Leia Também: Sara Tavares. Artistas lusófonos recordam a cantora como "ser de luz"

Leia Também: "A Sara há muito tempo que estava doente. Já não conseguia comunicar"