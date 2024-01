A cerimónia dos Emmy Awards, que decorreu em Los Angeles na noite desta segunda-feira, dia 15 de janeiro, foi recheada de momentos marcantes.

O já tradicional espaço no qual são recordadas as personalidades da TV que morreram no último ano, 'In Memoriam', é um deles e este ano deu especial destaque a Matthew Perry.

Charlie Puth entoava 'See You Again' quando mudou e começou a cantar o genérico da série 'Friends', 'I'll Be There For You', na qual o ator dava vida ao icónico Chandler Bing.

De recordar que Matthew Perry morreu em outubro do ano passado. Tinha 54 anos.

Veja o momento comovente no vídeo abaixo.