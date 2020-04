Eminem decidiu homenagear os profissionais de saúde da sua cidade natal, Detroit, com... esparguete da mãe.

Não é bem da mãe, sejamos honestos, foi entregue num copo de take-away, mas leva, sim, a simbólica referência ao 'Mom's Spaghetti', que o rapper eternizou na canção 'Lose Yourself', e um gesto de agradecimento aos que se encontram na primeira linha de combate contra a Covid-19.

Para incluir este gesto num contexto: Eminem retratou no seu filme autobiográfico '8 Mile', lançado em 2002, não só o início da sua ascensão ao estrelato como a cidade de Detroit. A canção 'Lose Yourself' é grande parte dessa homenagem e é lá que se encontra a referência ao "mom's spaghetti", uma referência que se tornou tão icónica que acabou por levar o artista a abrir um espaço pop-up com o mesmo nome.

Só esteve disponível de forma sazonal (como no festival Coachella, por exemplo), mas por pouco tempo. Até ter ressuscitado, na terça-feira, na forma de doação aos profissionais de saúde dos hospitais de Detroit. "Obrigado, cuidadores da primeira linha", lia-se numa mensagem inscrita nas embalagens, onde também é visível o logótipo da Shady Records, a sua produtora.

De acordo com o Consequence of Sound, o cantor recusou-se a emitir um comunicado sobre a doação, mas as imagens das embalagens começaram a circular nas redes sociais e foram reproduzidas pela meios de comunicação médicos, como a Henry Ford News. "Obrigado por providenciares um almoço especial aos nossos colegas", escreveram.

Recorde-se que o estado do Michigan é um dos mais afetados pelo surto viral, com a cidade de Detroit a ser a segunda cidade norte-americana com mais fatalidades per capita, a seguir a Nova Iorque.

