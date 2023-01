Emily Ratajkowski saiu para um jantar com o comediante Eric Andre na cidade de Nova Iorque, no passado fim de semana, depois de a modelo ter tido, alegadamente, um caso com Pete Davidson.

De acordo com o Page Six, a reserva estava em nome do humorista, de 39 anos, e às 20h10 [hora local] já estavam sentados no restaurante japonês, no sábado.

Para a ocasião, Emily Ratajkowski escolheu um vestido preto transparente, ténis e um casaco a combinar, como mostram as fotografias divulgadas pelo TMZ. Já o comediante optou por umas calças bege, camisa colorida e casaco preto.

As imagens deste encontro também já começaram a circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

Leia Também: Pete Davidson e Emily Ratajkowski já não estão juntos