Emerald Fennell levou um convidado muito especial para a noite de Óscares, este domingo. A artista está grávida pela segunda vez, depois de ter dado as boas-vindas ao primeiro filho em 2019, fruto do casamento com Chris Vernon.

Além de se ter destacado no evento ao receber o primeiro prémio da noite, Melhor Argumento Original por 'Promising Young Women', na passadeira vermelha também não passou despercebida.

Esta foi a primeira vez que Emerald desfilou numa 'red carpet' enquanto grávida do segundo filho, momento que ficou registado pelas lentes dos fotógrafos presente e que pode ver na galeria.

