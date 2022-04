Emeli Sandé está (muito) apaixonada por uma mulher e já não o esconde. A cantora e compositora britânica, intérprete do êxito global "Next to me", prepara-se para lançar um novo álbum a 6 de maio, "Let's say for instance". Numa entrevista para promover o disco à edição inglesa do jornal Metro, a artista assumiu publicamente a homossexualidade e confidenciou que foi através da música que conheceu a mulher que lhe está a mudar a vida.

"Encontrei o amor verdadeiro, o amor da minha vida. Estou mais feliz do que nunca", garante a cantautora. Emeli Sandé, que foi casada com Adam Gouraguine, enamorou-se de uma pianista clássica enquanto aprendei a tocar piano. O casal separou-se em 2014, dois anos após a cerimónia. Este é o primeiro relacionamento que a artista assume desde a rutura com o biólogo marinho, com quem namorou 10 anos. "É uma sensação fantástica", garante.