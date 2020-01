Kim Kardashian aproveita da melhor maneira as amenas temperaturas que se fazem sentir no México e apanhou banhos de sol enquanto desfrutava de um dia de praia.

Um momento que a celebridade não resistiu em partilhar com os que a seguem no Instagram, onde se mostrou com um triquíni bronze e brilhante.

Uma peça que destacou as curvas da socialite, de 39 anos, como pode ver nas imagens da galeria.

