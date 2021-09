Filipa Gomes está de volta à televisão e com uma novidade. Aquela que é uma das mais populares cozinheiras da televisão portuguesa prepara-se para contar todos os segredos dos 'Cadernos da Filipa'. O novo programa do 24 Kitchen tem estreia marcada para o dia 24 de setembro.

'Cadernos da Filipa' nasce diretamente dos apontamentos de Filipa Gomes, passando do papel para a televisão, e promete surpreender com receitas "relevantes, deliciosas e que funcionam".

A dona destes 'Cadernos' repletos de receitas, que vão das mais tradicionais às mais divertidas e atuais, aguça a curiosidade dos espetadores e conta-nos tudo sobre este novo projeto em entrevista ao Fama Ao Minuto.

Tenho de começar por perguntar o porquê do nome escolhido para o programa: ‘Cadernos da Filipa’?

Porque tenho imensos cadernos de apontamentos onde vou registando tudo, desde reuniões a receitas. E quando decidi começar a reunir as receitas, pareceu-me um ótimo conceito que se enquadrava na perfeição no universo culinário.

Haverá em cada episódio três receitas e uma dica. Que dicas serão estas?

São dicas que de alguma forma estão ligadas à cozinha, à alimentação, ao bem-estar e à sustentabilidade. Tanto posso explicar como se cozinha algo específico como ensinar a germinar um caroço de fruta.

Filipa Gomes entre os seus cadernos de apontamentos© 24 Kitchen

No que toca às receitas, é possível notar, ao ver as sinopses, que não faltam opções (das mais saudáveis às mais docinhas e a que ninguém resiste). Existe na Filipa a preocupação de conseguir todas estas opções com equilíbrio e sem ‘extremismo’?

Não sou nada fundamentalista, acho que há espaço para tudo, desde que se consiga manter o equilíbrio. Mas sim, quando fiz o alinhamento do programa, tentei que fosse variado. Quero chegar ao maior número de pessoas possível, dar-lhes ideias, levá-las para a cozinha, fazê-las provar coisas novas e tentar que o que comem seja menos embalado e mais caseiro, feito com ingredientes de verdade.

Ainda sobre as receitas, o que trará de novo o ‘Cadernos da Filipa’?

É um programa de receitas muito variadas. Cada episódio tem um tema, como já acontecia com os meus programas anteriores, e tanto me vão ver a fazer comida vegan, como pratos super tradicionais. O programa é um reflexo daquilo que eu gosto de comer e de cozinhar. Há de tudo para todos os gostos.

Em relação aos meus anteriores programas, este talvez me aproxime mais dos espetadores

A Filipa foi um verdadeiro sucesso na quarentena devido à 'pãodemia'. Vamos ouvir falar neste fenómeno no programa?

Obrigada! Mas também não queiram que eu conte tudo [risos]. Sim, é possível que haja receitas relacionadas com os últimos tempos que vivemos.

Acha que mudou neste período da quarentena a forma como as pessoas passaram a olhar para a cozinha e em particular para os cozinhados em casa?

Mudou. Sei, graças principalmente ao Instagram, que me permite ter uma relação muito próxima com quem me segue, que muita gente descobriu o gosto pela cozinha, muita gente desenvolveu o talento que já tinha, e muita gente desbravou caminho e experimentou ingredientes e técnicas que, se não fosse a pandemia, provavelmente não teria experimentado. Recebo esse feedback todos os dias. Mas também sabemos que cozinhar não é só rosas. Dá trabalho, suja, desarruma. E cozinhar uma vez por dia ou ao fim de semana, quando se tem mais tempo, é de longe mais prazeroso do que ter de fazer pequeno-almoço, almoço e jantar sete dias por semana.

De qualquer forma, haver mais gente na cozinha, já por si, é um saldo bastante positivo.

Ainda nesse sentido, acredita que programas como este ganharam ainda mais público durante e após este período?

Bom, não tenho acesso aos dados de audiência, mas com certeza que sim. Lá está, as pessoas estavam em casa e precisavam de se alimentar. E os programas de culinária e também as redes sociais foram um grande escape e fonte de inspiração.

Não sei como são as receitas dos outros programas, mas as minhas faço questão que sejam relevantes, deliciosas e que funcionem

O que terá este programa de diferente dos restantes que já foram feitos pela Filipa e de todos os outros que abordam a mesma temática?

Diria que em relação aos meus anteriores programas, este talvez me aproxime mais dos espetadores - muito dado pelo conceito e pela realização. Mas é igualmente descontraído, coloquial e leve, tal como os anteriores.

O que tem diferente dos outros? Bom, não sei exatamente. Acho que não é nada e é tudo. Todos os programas de culinária, mais para a esquerda ou mais para a direita, são sobre pessoas a transformar ingredientes em pratos deliciosos.

Portanto, o que é que muda? A pessoa que apresenta, com quem se pode ter mais ou menos afinidade. E não sei exatamente como são as receitas dos outros programas, mas as minhas faço questão que sejam relevantes, deliciosas e que funcionem. É muito importante para mim que qualquer pessoa em casa as consiga reproduzir.

A diversidade de programas e conteúdos sobre culinária disponível nos dias de hoje esgota possibilidades e torna maior o desafio para quem os produz?

Hmm, não sei. É possível que o público se canse... mas do ponto de vista criativo, acho que há sempre coisas novas para se fazer. E por outro lado, não me farto de ver como se faz um bacalhau à Brás - apesar de saber de cor. E acho que uma nova receita de bolo de chocolate nunca é demais. Para além disso, estão sempre a chegar pessoas novas à cozinha que estão a ver isso tudo pela primeira vez.

É importante sim, a estética e a narrativa irem mudando.

Tendo em conta o nome do programa, fará falta a quem assistir um caderninho para apontar todas as receitas e dicas?

Com certeza! E podem sempre gravar a emissão ou ir ao site do 24kitchen.

