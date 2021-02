Num momento particularmente difícil, Noémia Costa recorreu de novo à sua página de Instagram e Facebook para deixar uma carinhosa mensagem de apoio à filha, Joana França.

No último sábado, 30 de janeiro, a atriz viu partir o ex-marido, Licínio França, pai da filha.

"Perco-me no teu abraço minha filha. Amor Maior!!! Love you To The Moon and Back (Amo-te daqui até à lua e voltar)", escreveu na legenda de uma fotografia onde aparece abraçada à filha, Joana.

Perante a partilha, Joana comentou: "Amo-te, mãe".

