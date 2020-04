Depois de mais um dia naquela que se transformou na sua missão solidária durante a pandemia do novo cooronavírus, Pedro Barroso resolveu partilhar com os seus seguidores a história que marcou a sua quinta-feira.

O ator é voluntário da iniciativa 'Vizinho Amigo', que visa ajudar os mais afetados pela pandemia realizando compras, levando medicamentos a idosos ou disponibilizando bens alimentares para quem não os consegue comprar. E foi precisamente neste papel de voluntário que Pedro conheceu Bruno, um sem-abrigo que precisou da ajuda desta iniciativa,

"Mais um dia a ajudar todos aqueles que precisam, desde alimentos, medicamentos, trocar algumas palavras ou até mesmo um simples abraço à distância. Vários são os pedidos, e hoje tivemos um pedido especial: o pedido do Bruno. Uma história real que mostra que neste momento, mais do que nunca, precisamos todos uns dos outros. E tal como a Avó Isilda e a Dona Alice, hoje foi a vez do Bruno, um sem-abrigo. Este é apenas um rosto dos quais existem muitos por aí e que mostram, acima de tudo, a verdade", contou o novo rosto da SIC.

"Não tem de haver vergonha, nem medo de mostrar o próprio medo porque tudo isto é real. Realidades estas com que nos deparamos todos os dias e que merecem sempre a nossa ajuda. O Vizinho Amigo é tudo isto e muito mais. Hoje, o agradecimento vai também para a BP do Parque das Nações, que nos ajudou com os alimentos que entregámos ao Bruno", concluiu.

