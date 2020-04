Após 20 dias de quarentena rigorosa, Filipe Vargas decidiu passar a sair de casa mas com uma missão nobre em vista. O ator da TVI oferecer-me para fazer voluntariado na Rede de Emergência Alimentar do Banco Alimentar.

"Fi-lo porque conheço o trabalho do Banco Alimentar e sabia que este projecto em tempos de pandemia necessita, não só de mais donativos, como de braços extra", conta o ator nas suas redes sociais.

"Mas nestas duas semanas de voluntariado fui percebendo, dia após dia, que desconhecia tanto o alcance do Banco Alimentar como a gravidade da situação em que, infelizmente, cada vez mais pessoas se encontram", refere ainda.

"São dezenas, centenas, milhares de pedidos de ajuda a juntar aos mais de 90.000 apoios assegurados regularmente pelo Banco Alimentar", explica, revelando que ficou surpreendido ao perceber o número de pessoas que devido à pandemia do novo coronavírus estão a viver sérias dificuldades económicas.

"Quando a Isabel Jonet me apresentou esta nova realidade, bastante pior do que poderia imaginar, percebi a verdadeira dimensão desta pandemia, que vai muito além dos infectados e do número de mortes: está a ser uma autêntica tragédia social que só agora começou. É exactamente nestas alturas de maior necessidade que o ser humano mostra o seu melhor (também mostra o seu pior, mas este post não é sobre isso) - este post é sobre todos os que levantam os braços para não deixar ninguém cair", escreve.

Depois de apresentada a situação, Filipe decidiu usar a sua imagem pública para pedir um contributo de todos os que estejam em condições de ajudar. "E neste esforço extra, todos podemos ajudar. Ajudar o Banco Alimentar nesta altura não só é vital, como é muito simples. Basta ir a www.alimenteestaideia.pt e fazer um donativo, como normalmente fazemos nas campanhas dos supermercados, mas on-line. É simples, rápido e absolutamente eficaz, porque todos os alimentos vão chegar de facto até quem precisa", completou.

