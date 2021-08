Ruth Marlene usou as stories da sua conta de Instagram para responder às críticas que diz estar a ser alvo. Em causa, segundo a própria, esteve uma reportagem que a cantora aceitou fazer para a SIC, tendo esta escolhido na altura a sua terra natal, o Barreiro.

"Fui convidada para fazer uma entrevista sobre a minha vida pela SIC e agradeço imenso o convite. Pediram-me para escolher uma cidade e eu escolhi a minha terra natal, o Barreiro", começa por contextualizar.

"A reportagem saiu e tenho sido alvo de críticas, tem sido terrível porque já há grupos contra mim. 'Porquê a Ruth Marlene? Há coisas mais importantes a serem faladas no Barreiro do que a vida da Ruth Marlene'. Acho triste. Eu que fui nascida e criada no Barreiro não posso fazer parte da minha terra natal. Existem grupos no Facebook contra mim, a ofenderem-me, a dizerem que eu nem devia fazer parte do Barreiro, porque não sou importante", lamenta.

"Eu não sou mais do que ninguém, mas a entrevista era sobre a minha vida. Escolhi o Barreiro porque amo a minha terra natal. Foi lá que eu nasci e é lá que eu quero morrer", continua.

Por fim, e já sem conter as lágrimas, afirmou: "Queria-me magoar, conseguiram. Obrigada. O meu objetivo neste mundo é tentar alegrar os vossos corações e cantar. É transmitir a minha alegria, mas não façam sofrer o meu coração. Amem-se e sejam felizes".

Também numa publicação na plataforma, a artista evidenciou esta mensagem:

