Catarina Miranda foi expulsa da casa do 'Big Brother' na noite de ontem, depois de ter tido um comportamento agressivo que magoou o colega Gabriel. Horas depois, esteve nos estúdios da TVI para a sua primeira entrevista após a saída do jogo.

Em frente a Cristina Ferreira, que sempre disse que era um dos seus ídolos, Miranda referiu que escolheu assumir uma personagem e reconheceu que o gesto de bater no copo foi incorreto. Admitiu algum cansaço nos últimos dias, por considerar que foi a concorrente "que deu mais" ao jogo, e diz já ter saudades do que viveu na 'casa mais vigiada do país'.

Catarina Miranda também não teve problemas em dizer que o "objetivo sempre foi ser famosa" e, em lágrimas, fez notar que já sente o carinho das pessoas na rua e nas redes sociais.

Em relação às críticas que são escritas nas redes sociais, a ex-concorrente garante que não se interessa pelas mesmas e que tudo isso lhe "passa ao lado". "Eu tinha a perceção que era a protagonista do jogo, que era falada cá fora", disse ainda.

"Sentia que o jogo estava ganho e mesmo assim todos os dias inventava uma coisa nova", acrescentou Miranda por fim.

