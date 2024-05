Catarina Miranda deu a sua primeira entrevista depois de ser expulsa do 'Big Brother' hoje, dia 17 de maio, e nela assumiu, pela primeira vez, que foi uma grande apoiante de Francisco Monteiro, vencedor da edição de 2023 do reality show. Ainda assim, Monteiro não apoiou Miranda enquanto comentador - muito pelo contrário.

Zaza, como ficou conhecido, foi um grande crítico do jogo de Catarina, algo que foi comentado no 'Dois às 10', por Cristina Ferreira.

"Sempre gostei do jogo da Márcia mas eu apoiava o Monteiro, eu gastei muito dinheiro para o Monteiro ganhar a final", começou por dizer Miranda.

"Já sabes que ele não gostou do teu jogo", disse então Cristina, com Catarina a responder: "Já sei que ele me humilhou e arrasou. É normal, quando ocupamos um posto achamos sempre que o posto não nos vai ser tirado".

Catarina Miranda continuou depois as críticas: "Para isso, temos de fazer por isso, é preciso ser comentador e ter fairplay, saber comentar. Um dia ainda lhe vou tirar a cadeira de comentador e vou mostrar-lhe o que é ser um comentador isento, não tenho medo disso".

"Continuo a adorá-lo, para mim continua a ser um brilhante jogador", disse, no entanto.

Leia Também: Programa que mostrou expulsão de Catarina Miranda bate recorde