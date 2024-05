Os espectadores da TVI ficaram incrédulos ontem, dia 16 de maio, ao perceberem que Catarina Miranda, a grande protagonista da atual edição do 'Big Brother', acabara de ser expulsa por um comportamento agressivo que aconteceu nesse mesmo dia, ao almoço.

Foram milhares as pessoas que se sentaram em frente ao televisor depois do 'Jornal Nacional' para saberem qual a sanção escolhida pela produção, o que acabou por fazer com que o 'Big Brother Especial', conduzido por Cláudio Ramos, não só conseguisse ser o programa mais visto do dia, como também tenha acabado por bater o recorde de número de espectadores.

A informação foi divulgada pela TVI, ao final da manhã desta sexta-feira, num comunicado que diz ainda que o 'Big Brother Extra', que começa perto da meia-noite, também bateu o recorde de espectadores.

