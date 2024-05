Catarina Miranda vai estar hoje, dia 17 de maio, no 'Dois às 10', horas depois de ter sido expulsa da casa do 'Big Brother' por um comportamento agressivo.

Foi a TVI que anunciou a conversa ao final da noite, entrevista promovida também por Cristina Ferreira, uma das apresentadoras do formato matutino.

"Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother e amanhã de manhã dá a primeira entrevista ao Dois às 10. Não perca", pode ler-se na partilha em causa.

Cristina Ferreira, vale sublinhar, conduzirá a entrevista sozinha, dado que Cláudio Ramos estará de folga.

Recorde-se que Catarina Miranda foi expulsa do reality show por ter atirado um copo ao chão. Os estilhaços atingiram Gabriel no braço e no olho, o que terá agravado a sanção do Big.

