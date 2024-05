A noite foi de emoções na casa do 'Big Brother'. Catarina Miranda foi expulsa do reality show da TVI depois de ter partido um copo - acertando com os estilhaços de vidro no colega Gabriel - na sequência de uma troca de farpas com João.

Já na porta de casa e visivelmente abalada, Catarina foi consolada com palavras de Cláudio Ramos, apresentador do formato.

"Enquanto apresentador perco uma brilhante concorrente. Aconteça o que acontecer, aquilo que está dentro da sua cabeça, o foco que se mantenha. Toda a sorte do mundo", notou.

