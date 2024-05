Catarina Miranda acaba de ser expulsa da casa do 'Big Brother'. Esta foi a punição do 'Big Brother' pelo que se passou esta quinta-feira, 16 de maio, durante uma troca de farpas com João, na qual acabou por partir um copo é ferir Gabriel com estilhaços de vidro.

"Depois do que aconteceu esta tarde considero que a atitude foi de uma agressividade inaceitável", notou o 'Big'.

"Atirar um copo foi um ato irrefletido mas que pôs em causa a integridade do grupo", acrescenta.

"Por sorte as consequência não foram mais graves. (...) Perante estes atos decidi expulsá-la da minha casa", completou.

