Millie Bobby Brown não conseguiu conter as lágrimas depois de ter passado por um momento difícil com uma fã. Segundo a atriz de 'Stranger Things' tal aconteceu quando estava a fazer compras de Natal com a mãe num centro comercial.

"Ela disse, 'Posso fazer um vídeo de ti?'. Eu respondi, 'Hum, não'. Porque é que alguém quereria fazer um vídeo de mim? Não é como se fôssemos aparecer as duas", descreveu nas stories da sua conta de Instagram.

"Não preciso de me justificar. Se não quero fazer um vídeo, não sou obrigada", acrescentou.

"Eu disse, 'sou um ser humano. O que mais te posso dizer?'. Ela respondeu, 'Então, não posso fazer um vídeo de um ser humano?'. 'Não, não quando eu digo que não'", descreveu.

"Deixa-me chateada quando as pessoas tentam ultrapassar os limites. Gostaria que tivessem mais respeito", concluiu, pedindo aos seguidores que sejam mais sensíveis nestas ocasiões.

