Millie Bobby Brown está de luto com a perda da avó, a quem prestou uma homenagem na sua página de Instagram, esta terça-feira.

“Não há palavras que façam sentido neste momento”, começou por escrever ao lado de um ternurento vídeo onde aparece na companhia da familiar.

"A perda é algo tão complexo", desabafou, confessando que "não consegue parar de chorar e rir com todas as memórias" que ficaram dos momentos vividos com a avó. "E depois fico quieta a tentar compreender o que aconteceu", acrescentou.

A estrela de 'Stranger Things', de 16 anos, explicou que a avó tinha Alzheimer, dizendo que está é uma doença "cruel".

"Tirar a capacidade a alguém de se lembrar das memórias e, de seguida, de como é que funciona como ser humano. É tão difícil de ver", escreveu. "Espero que cuides de mim e me protejas como fazias quando eu era pequena", disse.

"Amei-te mais do que qualquer um poderia amar. Falarei de ti a todos e contarei as lições que me ensinaste. Agradeço todos os dias pelas gargalhadas e memórias que me deste ao longo da minha vida até aqui", continuou, recordando os momentos em que depois do jantar se sentava no colo da avó e ambas faziam as palavras cruzadas.

"Ela contou-me histórias sobre as suas memórias de crianças e como era viver durante a Segunda Guerra Mundial”, partilhou.

Na mesma publicação, Millie Bobby Brown lamentou ainda o facto de não se conseguido despedir-se da familiar por causa da pandemia.

Antes de terminar, disse que espera que o tempo "cure um pouco" a dor que está a sentir neste momento. "Mas, por enquanto, vou abraçar a mamã e ver os nossos vídeos a cantar e a dançar", rematou.

