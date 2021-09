Inês Gutierrez foi a entrevistada desta sexta-feira, 24 de setembro, de Manuel Luís Goucha, no seu programa da tarde, na TVI. Questionada pelo anfitrião se sentia que estava aquém daquilo que ainda queria alcançar na sua carreira como apresentadora, Inês não conteve as lágrimas

Posteriormente, confessou: "Estou aquém. Adoro aquilo que eu faço, mesmo, acho que apesar de tudo tenho tido muita sorte. Se há alguns anos me dissessem que estaria aqui a ser entrevistada acharia que seria um sonho".

Gutierrez garante que "dá tudo pelo seu trabalho", dentro e fora da televisão, mas que sente que tem perdido oportunidades.

"Sinto sempre que me falta aquele quase, e isso chateia e magoa. Às vezes sinto que não estou no sítio certo à hora certa. Sou dedicada e muito trabalhadora e acho que tenho talento. Mas acho que ainda hei de dar aquele passo, mas claro que me aborrece pensar porque é que fui para a direita e não para a esquerda", sublinha, notando que, como já levou muitos "nãos" na sua vida, está preparada para enfrentar os desafios.

"Quando acontecerem as coisas que eu quero que aconteçam será na altura certa", termina.

