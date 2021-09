A faltar pouco mais de uma semana para a gala dos Globos de Ouro, da SIC, Clara de Sousa resolveu aguçar a curiosidade dos fãs relativamente ao vestido que irá usar para pela primeira vez conduzir o evento.

Não sabemos se a jornalista irá vestir mais do que uma criação, mas para já é certo que usará uma peça do estilista português João Rolo.

"O João Rolo já escolheu o tecido, as aplicações, o corte do vestido que irei usar nos Globos de Ouro. Ganha cor a 3 de outubro… na cerimónia televisiva mais esperada do ano", promete Clara de Sousa na legenda de uma foto onde mostra o tecido e alguns detalhes do vestido.

Detalhes do vestido que Clara de Sousa irá usar nos Globos de Ouro© Reprodução Instagram/ Clara de Sousa

