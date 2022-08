Blaya publicou esta quarta-feira, dia 4 de agosto, na rede social Instagram, um vídeo em que surge com as lágrimas nos olhos, acompanhado por um pequeno desabafo.

"A Lau anda numa fase em que tudo é NÃO! Está sempre tudo mal, nunca quer fazer nada... Se me virem a gritar no carro ou no meio da rua... Sou só eu a ficar maluca", escreveu, falando sobre a filha.

No vídeo, a cantora surge no interior de um carro com uma expressão triste e de lágrimas nos olhos.

© Instagram/Blaya

Leia Também: Britney Spears indignada por ser impedida de casar na igreja católica