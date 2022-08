Britney Spears teceu duras críticas à igreja católica pelo facto de ter sido impedida a realizar o seu casamento com Sam Ashgari numa igreja.

“Era por causa disto que queria casar durante o Covid. Queria ir todos os domingos… é lindo, mas disseram que estava fechado temporariamente devido à Covid”, começa por referir.

“Depois, dois anos mais tarde, quando quisemos casar disseram que tinha de ser católica e passar por um TESTE!”, revela.

“Não era suposto a igreja estar aberta a toda a gente?”, questiona por fim.

As reações dos fãs dividiram-se. Se por um lado houve quem concordasse com a posição da ‘princesa da pop’, por outro, surgiu quem considerasse que as “tradições religiosas” deveriam ser respeitadas.