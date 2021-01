Tammin Sursok revelou, esta quarta-feira, que o marido, Sean McEwen, está infetado com o novo coronavírus. A atriz de 'The Pretty Little Liars', de 37 anos, abriu o coração aos fãs num vídeo partilhado nas stories da sua página de Instagram e onde surge muito emocionada.

Ao falar desta luta, com o marido cheio de febre, explicou que tem sido difícil encontrar ajuda médica com o aumento contínuo dos casos do novo coronavírus.

Embora inicialmente tivesse hesitado falar nas redes sociais sobre este assunto, a atriz decidiu ser transparente com os fãs, uma vez que tem noção que muitas famílias estão a enfrentar uma luta semelhante.

"Foi um momento realmente assustador", disse em lágrimas no vídeo partilhado nas stories, confessando que não podia "fingir que estava tudo bem quando não está".

"A Covid-19 é real. É assustador", afirmou, destacando também que "todos os hospitais estão cheios". Uma mensagem onde pede a todos os seguidores para usarem máscara e ajudarem a travar a propagação da doença.

Numa outra publicação que fez na mesma rede social, a atriz - que tem duas filhas em comum com McEwen, Phoenix, de seis anos, e Lennon, de dois - explicou ainda que tanto o seu teste como o das meninas deram negativo duas vezes e não apresentaram sintomas.

