Foi em lágrimas que Marina Ruy Barbosa se dirigiu aos fãs, na noite desta terça-feira, através das stories da sua página de Instagram. A atriz - que está prestes a completar 25 anos, no dia 30 de junho - falou abertamente sobre o que sente perante a pandemia da Covid-19, mostrando-se sensibilizada com todos os que estão a sofrer neste momento difícil.

"Está difícil para muita gente. Quando chega a hora de dormir, assim que pensamos em tudo o que está a acontecer no mundo, em tudo o que está a acontecer no país, dá uma agonia, uma ansiedade", começou por dizer nos vídeos que publicou na rede social, como pode ver na galeria.

"Não sou de me expor assim, de fazer stories desta forma, mas estou sensível... [...] Há muita gente que está a passar por muita coisa difícil e que a saúde mental está abalada, está ansiosa, que está com stress... Só para dizer que vocês não estão sozinhos", acrescentou de seguida.

"Estão todos a tentar ser fortes, cada um à sua maneira, cada um a enfrentar os seus próprios problemas, mas o que eu espero do mundo é que depois de tudo isto passar a gente não se esqueça, que a gente aprenda com o que esta a acontecer, que todas as pessoas se tornem pessoas melhor, que tenhamos mais empatia, ajudemos mais as pessoas, cuidemos mais do planeta", destacou ainda.

Leia Também: Comentário de Marina Ruy Barbosa leva fãs a especular: "Estás grávida?"