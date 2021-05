Georgina Rodríguez viveu o Dia da Mãe, assinalado este domingo, 2 de maio, da forma que mais ama: rodeada pelos seus meninos.

A data foi assinalada pela namorada de Cristiano Ronaldo nas suas redes sociais, onde partilhou com os seguidores as imagens do passeio que fez com os filhos e onde foi presenteada por Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo com um ramo de flores apanhado pelos próprios.

"'Mama' é o meu nome favorito. Que todos os dias sejam bonitos. Nós aproveitámos muito", pode ler-se na legenda do conjunto de imagens que retratam como foi o Dia da Mãe de Georgina Rodríguez.

Veja as fotografias na galeria.

