Carlos III, novo rei do Reino Unido, teve esta sexta-feira, 9 de setembro, o seu primeiro dia de trabalho nas funções que passou a desempenhar após a morte da sua mãe - a rainha Isabel II.

Depois de uma viagem da Escócia para Londres, Carlos foi recebido no Palácio de Buckingham por milhares de populares. Ali viria a viver no dia de hoje momentos de emoções fortes e de grande relevância.

Espreite a galeria e recorde connosco as imagens e os momentos mais importantes do primeiro dia de trabalho do novo rei do Reino Unido, Carlos III.