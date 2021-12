Jessica Athayde celebrou esta terça-feira, dia 21 de dezembro, na companhia do filho, Oliver, de dois anos, e da família mais próxima o seu 36.º aniversário.

Através da sua conta oficial de Instagram, a atriz partilhou as imagens dos festejos e explicou ter feito algo pequeno devido à pandemia da Covid-19.

"Adorava passar a noite a dançar com amigos, a celebrar a vida, como já fiz quando era possível, fica prometido uma festa de arromba quando estivermos todos livres destes tempos estranhos", afirma.

"Mas agora não podia pedir mais nada a não ser o bolo que o meu sobrinho de 6 anos fez, o brigadeiro que enche as coxas e o meu filho a cuspir a apagar as velas (e provavelmente a partilhar mais um vírus qualquer à família)", brinca ainda a aniversariante do dia.

Por fim, Athayde deixou um agradecimento a todos os que a felicitaram neste dia especial: "Obrigada pelas mensagens e todo o amor recebido entre vinho, bolos e chocolates, beijos à distância, abraços virtuais e declarações que me encheram o coração".

Leia Também: A mensagem carinhosa de Diogo Amaral para Jessica Athayde