Maria Cerqueira Gomes completou 38 anos de vida esta sexta-feira, dia 28 de maio. A data era especial e mereceu por isso ser comemorada à altura, com um jantar cheio de animação onde a apresentadora da TVI reuniu as amigas mais próximas.

"28.05.2021. O dia em que fui feliz desde que acordei até que adormeci", começa por declarar a apresentadora de 'Em Família' ao partilhar com os fãs do Instagram as imagens que marcaram a festa.

"Obrigada a todos que fizeram o meu dia... beijos a todos os que me ligaram, enviaram mensagem e me abraçaram! A-M-E-I", termina.

